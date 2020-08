Estados Unidos/Política

Com novo decretoTrump prossegue guerra tecnológica contra chinesa Tik Tok

Presidente norte-americano, Donald Trump, deseja banir plataforma chinesas Tik Tok e WeChat dos Estados Unidos, segundo ele por motivos de segurança nacional. AFP - LIONEL BONAVENTURE,JIM WATSON

Texto por: RFI 2 min

Donald Trump confirmou na quinta-feira a sua intenção de aplicar medidas visando a proibição da aplicação Tik Tok e da plataforma WeChat, que ele continua a acusar de ser uma ameaça para a segurança dos Estados Unidos, embora não tenha apresentado até a data provas disso. Trump afirmou que dentro de quarenta e cinco dias as duas jóias da technologia chinesa, deverão cessar todas as operações com os seus parceiros em território norte-americano.