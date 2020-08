Reino Unido/Direito

Londres preocupado com afluxo crescente de migrantes vindos de França

Migrantes que saíam de um barco de resgate em Calais, após terem tentado chegar ao Reino Unido pelo canal da Mancha, no dia 17 de Abril de 2020. BERNARD BARRON / AFP

Texto por: RFI 2 min

As autoridades britânicas afirmam estar precocupadas pelo aumento do número de pequenas embarcações, transportando migrantes ilegais, que tentam chegar a Grã-Bretanha através do canal da Mancha. Segundo anunciou numa tribuna publicada pelo diário The Telegrah, Chris Philp, membro do governo de Londres, o seu país vai reagir perante a situação.