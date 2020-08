Bielorrússia/Política

Na Bielorrússia Loukachencko caminha para um sexto mandato presidencial.

O Presidente cessante da Bielorrússia, Alexandre Loukachenko, poderá ser confirmado para um sexto mandato,depois da eleição presidencial de domingo , 09 de Agosto 2020. REUTERS/Remo Casilli

Texto por: RFI 2 min

Os eleitores da Bielorrússia foram este domingo às mesas de voto para eleger o seu novo presidente, numa disputa marcada por mais uma candidatura do chefe de Estado cessante Alexandre Loukachenko e a opositora Svetlana Tikhanouskaïa, cujo objectivo era pôr um termo aos vinte e seis anos de poder do controverso Loukachenko. As últimas estimativas apontam para uma vitória de Loukachenko.