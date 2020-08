PSG e Atalanda abrem quartos-de-final da "Champions" em Lisboa

A final da "champions league" acontece a 23 de Agosto no Estádio da Luz, em Lisboa.

É o maior evento desportivo do ano, é a primeira vez que se joga neste formato e é a primeira vez que se realiza em Portugal. A final a oito da Liga dos campeões da UEFA começa, esta quarta-feira, em Lisboa.

Os encontros, que a pandemia de Covid-19 obriga a que sejam disputados sem público, acontecem todos às 20h00 e serão repartidos entre os estádios dos dois grandes de Lisboa, Benfica (Estádio da Luz) e Sporting (Estádio José Alvalade).

Atalanta e Paris Saint-Germain dão o pontapé de saída, hoje, no Estádio da Luz. Na quinta-feira, no Estádio José Alvalade defrontam-se RB Leipzig e Atlético Madrid. Barcelona e Bayern jogam na sexta-feira, na Luz. No sábado, Manchester City e Lyon têm encontro marcado em Alvalade.

Entre as principais alterações introduzidas com o novo formato da "Champions" está o facto de os quartos-de-final e as meias-finais serem disputados num só jogo.

As equipas vão poder efectuar cinco substituições mas, para limitar as interrupções de jogo, só podem ser feitas em três momentos e é possível fazer uma substituição adicional durante o prolongamento.

Os treinadores também terão mais suplentes à disposição. Na ficha de jogo serão permitidos 23 jogadores em vez de 18, algo que habitualmente só acontecia na final.

A final da competição futebolística acontece a 23 de Agosto no Estádio da Luz.

