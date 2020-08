Estados Unidos: democratas em convenção virtual para eleger Joe Biden

Devido à pandemia de Covid-19, tem lugar entre 17 e 20 de Agosto e de forma inédita e virtual em Milwaukee, no Estado de Wisconsin, a convenção do Partido Democrata sob o lema "Unir a América", que deverá eleger Joe Biden com 77 anos de idade, como candidato à eleição presidencial de 3 de Novembro, face a Donald Trump.

Publicidade Continuar a ler

Começa esta segunda-feira, 17 de Agosto em Milwaukee, no Wisconsin Center, a convenção democrata inédita e virtual, devido à pandemia de Covid-19, na presença de cerca de 300 pessoas, entre quadros do partido e eleitos locais, mas sem as 50.000 pessoas estimadas, nem concertos ou vedetas do show business e outras celebridades.

Em 2016 Donald Trump venceu por um pequeno diferencial de 22.748 votos neste Estado face a Hilary Clinton e nesta mesma segunda-feira, 17/08, à laia de desafio aos democratas, Trump pronuncia um discurso em Oshkosh, a norte de Milwaukee, embora não deva estar presente na convenção do Partido Republicano, agendada para entre 24 e 27 de Agosto.

Os militantes democratas aguardam com espectativa os discursos no final da convenção, quinta-feira, 20 de Agosto, a partir de Wilmington, no Estado de Delaware, onde reside o seu líder e antigo vice-Presidente Joe Biben e na véspera da sua vice-presidente e senadora da Califórnia Kamala Harris, esperando que ambos consigam encontram as palavras para reunir as diferentes correntes do Partido Democrata, moderados e progressistas mais à esquerda, que desde a retirada do seu rival Bernie Sanders e de Elizabeth Warren, se mostram divididos no voto a favor de Joe Biden.

Durante quatro dias vários intervenientes vão tomar a palavra por video-conferência, entre eles o antigo Presidente Barack Obama e a sua esposa Michelle Obama, o casal Bill e Hilary Clinton, mas também, o que é de ressalvar, o republicano e antigo governador de Ohio John Kasich, porta-voz dos republicanos moderados, hostis a Donald Trump.

Michelle Obama e Bernie Sanders, o antigo rival de Joe Biden, discursam já esta segunda-feira, 17 de Agosto.

Segundo tudo indica a 20 de Agosto, Joe Biden será eleito e investido candidato oficial à Casa Branca pelo Partido Democrata às eleições presidenciais norte-americanas de 3 de Novembro de 2020, cargo a disputa face ao actual Presidente Donald Trump.

Voto por correspondência em tempos da Covid-19

A pandemia de Covid-19 já provocou cerca de 170.000 mortos nos Estados Unidos e dois terços dos eleitores de Joe Biden pensam optar pelo voto por correspondência, contra apenas 17% dos eleitores de Donald Trump, segundo uma sondagem efectuada em Julho, pelo Instituto Pew Resarch Center

A presidente democrata da câmara dos representantes Nancy Pelosi, acusou este domingo, 16 de Agosto, o Presidente Donald Trump de querer sabotar a eleição presidencial de 3 de Novembro e reduzir ao silêncio milhares de eleitores, impedindo o voto por correspondência, após a oposição de Donald Trump à adopção pelo Congresso de plano de apoio financeiro à estrutura estatal de correios - USPS _ no valor de 3,5 mil milhões de dólares, para organizar o voto por correspondência.

Sábado, 15 de Agosto, Bernie Sanders pediu mesmo a demissão de Louis Dejoy, director dos serviços postais, um próximo de Donald Trump e um dos seus importantes doadores, que acusado de manipulação eleitoral pelos democratas, deverá ser ouvido perante o Congresso a 24 de Agosto.

Nancy Pelosi anunciou uma sessão extraordinária do parlamento ainda esta semana - apesar das férias até 14 de Setembro - para aprovar uma lei que impeça qualquer alteração no estatuto do serviços dos correios, que deve gerir pelo menos 80 milhões de votos por correspondência.

Com a pandemia da Covid-19 o volume de correio aumentou, mas os empregados dos correios afirmam estar proibidos de fazer horas suplementares, serem obrigados a começar mais tarde e terminar mais cedo o serviço, enquanto o correio se acumula e algumas caixas de correio foram suprimidas em muitas ruas.

A 4 de Setembro começa o voto antecipado para as eleições de 3 de Novembro e estão previstos três debates televisivos entre os candidatos Donald Trump e Joe Biden: a 29 de Setembro em Cleveland (Ohio), a 15 de Outubro em Miami (Flórida) e a 22 de Outubro em Nashville (Tenessee).

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro