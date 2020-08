Bielorússia/Alexander Lukachenko

Bielorússia: UE não reconhece reeleição de Lukachenko

Áudio 00:49

La candidata presidencial de la oposición en Bielorrusia, Svetlana Tikhanovskaya, en la ciudad de Maladzechna el 31 de julio de 2020 AFP/Archivos

Texto por: Isabel Pinto Machado 4 min

A partir da Lituânia, onde está exilada desde 11 de Agosto, a líder bielorussa da oposiçao Svetlana Tikhanovskaïa, que obteve 10% de votos na eleição presidencial de 9 de Agosto, apelou esta quarta-feira (19/08), os líderes do Conselho Europeu, reunidos em cimeira extraordinária, a não reconhecerem os resultados da "eleiçao fraudulenta", que ditou a reeleição do Presidente Alexander Lukachenko com mais de 80% de votos.