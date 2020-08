Candidato democrata Joe Biden promete tirar Estados Unidos das trevas

O democrata Joe Biden durante o seu discurso de investidura, em Wilmington no dia 20 de Agosto de 2020, como candidato oficial do seu partido à eleição presidencial americana de 3 de Novembro.

Nos Estados Unidos, Joe Biden iniciou de facto a sua corrida à eleição presidencial americana, depois da sua investidura como candidato oficial, pela convenção do Partido Democrata,na quinta-feira. De agora em diante, Biden, tornou-se o verdadeiro adversário de Donald Trump, presidente cessante com vista à eleição prevista para 3 de Novembro.

Acusado por Donald Trump de ficar fechado em casa durante o apogeu da crise sanitária, o candidato democrata Joe Biden aproveitou o seu discurso de investidura, efectuado virtualmente, para responder e criticar o presidente cessante no que diz respeito ao balanço da administração Trump, designadamente a sua gestão da epidemia de Covid-19.

O discurso feito por videoconferência a partir de uma sala de baile de um hotel de Wilmington, sua cidade de residência no Estado de Delaware, devido ao contexto de crise sanitária, levou alguns comentadores, independentemente da sua filiação política, a compará-lo mais com uma declaração presidencial, pronunciada do bureau oval da Casa Branca, do que a alocução de um candidato no estrado de uma convenção.

Depois de um discurso de encerramento da convenção democrata perante um estádio praticamente vazio, no decurso do qual ele tinha prometido trazer novamente os Estados Unidos para a luz, após a era das trevas de Donald Trump, a alocução de quinta-feira permitiu a Joe Biden sair da sombra e afirmar-se para lá da imagem de guardião da herança de Barack Obama, que lhe foi colada durante toda a sua campanha para a investidura democrata.

O antigo secretário-geral adjunto da Casa Branca ,durante a presidência de George .W. Bush, Karl Rove, considerou que o discurso de Joe Biden de 77 anos, foi muito bom e que o candidato democrata afirmou-se como alguém capaz de unir o país.

Por seu lado Joe Trippi, conselheiro político democrata experiente, realçou que agora será a opinião dos eleitores, sobre o balanço da presidência de Donald Trump, que vai prevalecer nas últimas semanas antes da eleição.

"A reivendicação mais forte que eu oiço actualmente no país provem da juventude. Os jovens têm denunciado o acréscimo das desigualdades e das injustiças nos Estados Unidos. Eles têm denunciado as injustiças económicas e raciais, bem como as injustiças ambientais. Eu escutei a voz deles, e quando se presta atenção, vocês também são capazes de ouvi-la." afirmou nomeadamente Joe Biden, no decurso da sua alocução de investidura.

Rescaldo da convenção democrata

