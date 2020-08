Rússia autoriza transferência de opositor Alexeï Navalny para Berlim

Depois de terem negado a transferência da Alexeï Navalny,os médicos do hospital de Omsk, na Sibéria ocidental consideram que o seu estado clínico evoluiu de instável para estável e autorizaram a sua transferência para Berlim - a pedido da família - no avião ambulância enviado esta manhã para Omsk, a partir de Nuremberga.

A ONG alemã Cinema para a Paz enviou na manhã desta sexta-feira, 21 de Agosto um avião medicalizado, com uma equipa de médicos especializados no tratamento de doentes em coma, para transferir Alexeï Navalny para o hospital universitário Charité em Berlim.

O principal opositor a Vladimir Putin teria sido supostamente envenenado no aeroporto de Tomsk, na Sibéria e depois de uma aterragem de emergência, foi internado em coma na quinta-feira (20/08) no serviço de cuidados intensivos do hospital de Omsk onde foi ligado a um ventilador.

Na manhã desta sexta-feira os médicos russos consideraram o estado clínico de Navalny instável e recusaram a sua transferência, mas depois de os médicos alemães terem garantido que podiam transferir Nalvalny, a posição russa mudou.

"O estado do paciente é estável e, tendo em conta o pedido da família para autorizar a sua transferência, decidimos que neste momento não nos opomos à sua transferência para o centro hospitalar indicado pelos familiares”, disse o director-adjunto do hospital de Omsk, Anatoli Kalinichenko.

A mesma informação foi avançada pela porta-voz do opositor russo, Kira Yarmish, que escreveu na rede social Twitter que “os médicos alemães, especialistas em cuidados intensivos, depois de examinarem Alexei Navalny, concluíram que ele está em condições de ser transportado de modo seguro e imediato para Berlim”.

A esposa de Alexeï Navalny pediu nesta sexta-feira ao Presidente russo Vladimir Putin, que autorizásse a transferência do marido para a Alemanha, e a equipa de Navalny recorreu ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para conseguir autorização para o seu transporte para Berlim.

