Alexeï Navalny hospitalizado em Berlim está a ser examinado por médicos

O opositor russo, Alexeï Navalny, em estado de coma depois de "envenenamento", segundo os seus familiares já se encontra hospitalizado em Berlim. Segundo fontes ligadas à sua ida para Berlim , o estado de saúde de Navalny é estável desde que ele foi transferido da Rússia para a Alemanha.

Alexeï Navalny chegou sábado à capital alemã cerca das 10h20 locais (08h20 GMT) ao serviço de urgência do Hospital da Caridade, num cortejo formado por duas ambulâncias e escoltado pela polícia.

Segundo Jaka Bizilj da ONG alemã Cinema for Peace, que se encarregou do transporte de Navalny para Alemanha após duras negociações com as autoridades russas, o opositor russo revela uma evolução estável.

A direcção do Hospital da Caridade de Berlim informou que os médicos do reputado estabelecimento estavam a efectuar um diagnóstico global do estado de saúde de Alexeï Navalny, que poderá durar algum tempo.

Os médicos envolvidos na realização dos exames,sublinharam que só depois da conclusão dos mesmos, eles poderão pronunciar-se sobre a evolução clínica do opositor russo.

Familiares e círculos afectos à Navalny alegam, desde a passada quinta-feira, que o opositor russo foi vítima de um envenenamento, com um produto que teria sido misturado com um chá tomado por ele, no decurso de uma viagem aérea entre Omsk, na Sibéria, e Moscovo. Os médicos russos refutam semelhante tese.

A chegada à Berlim de Alexeï Navalny, concretizou-se depois de um face à face tenso entre os seus familiares e os médicos russos, no que diz respeito à sua evacuação para a Alemanha.

O hospital russo, no qual tinha dado entrada o antigo advogado e agora mediático opositor, deu a luz verde, na sexta-feira à noite, para a transferência de Navalny para Berlim, depois de se ter inicialmente oposto à medida.

Alexeï Navalny começou a sentir-se mal, no decurso de uma viagem aérea efectuada na quinta-feira, dia 20 de Agosto, entre a cidade de Tomsk na Sibéria e Moscovo. O avião em que viajava o opositor, efectuou uma aterragem de emergência em Omsk, na Sibéria ocidental, onde Navalny foi colocado em reanimação sob respiração artificial, pouco tempo depois da sua admissão no hospital.

O Hospital da Caridade de Berlim tinha tratado em 2018, um outro opositor russo , Piotr Verzilov, apoiado também pela ONG Cinema for Peace. Uma vez curado, Verzilov denunciou ter sido objecto de um envenenamento.

As autoridades de Moscovo negaram todo e qualquer envolvimento seu, no alegado envenenamento de Alexeï Navalny.

