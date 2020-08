Bayern e PSG decidem final da "Champions" em Lisboa

A final da Liga dos Campeões com um formato atípico coloca frente-a-frente Paris Saint-Germain e Bayern de Munique.

Esta noite, no Estádio da Luz, em Lisboa, campeões de França e Alemanha entram em campo para disputarem o mais importante título das competições futebolísticas europeias de clubes.

Os parisienses são estreantes na final e vão lutar para conquistar a primeira Liga dos Campeões, enquanto o Bayern de Munique vai jogar pela 11ª vez uma final que já venceu por cinco vezes.

Na 65ª final da "Champions" vão defrontar-se dois técnicos alemães: Hans Dieter-Flick aos comandos do Bayern, enquanto Thomas Tuchel é o homem do leme no PSG.

Com as duas equipas a praticarem um futebol de altíssima qualidade, fora do campo a grande diferença é no orçamento do plantel: 585,4 milhões de euros para o PSG, 100,15 milhões de euros para o Bayern.

A partir das 20h00, hora portuguesa, no Estádio da Luz, com a presença do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, vamos ver quem fez o melhor investimento.

