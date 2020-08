Novas manifestações na Bielorrússia contra reeleição de Loukachenko

Vários milhares de bielorrussos voltaram a manifestar contra o governo no centro de Minsk, para contestar o resultado da recente eleição presidencial ganha pelo presidente cessante,Alexandre Loukachenko. Loukachenko é acusado pela oposição de ter cometido uma fraude eleitoral para manter-se no poder. O actual chefe bielorrusso governa desde 1994, ano em que a Bielorrússia, ex-república soviética, conquistou a sua independência.

Acenando bandeirolas com as cores vermelha e branca da oposição, dezenas de milhares de manifestantes voltaram domingo às ruas de Minsk, capital da Bielorrússia, para denunciar uma alegada fraude eleitoral e pedir a demissão do presidente cessante, Alexandre Loukachenko.

Segundo os media locais, mais de 100.000 bielorrussos protestaram contra a continuidade de Loukachenko no poder.

Ornados com as cores branca e vermelha da oposição, os manifestantes ocuparam a praça da independência.

O executivo bielorrusso recorreu a polícia de choque, para dispersar as manifestações espontâneas que eclodiram logo depois do chefe de Estado bielorrusso ter reivindicado a vitória na eleição presidencial, ocorrida há duas semanas.

As manifestações deste domingo têm lugar com em pano de fundo os preparativos para a "Marcha em prol de uma nova Belarrússia" que vai ser organizada pela oposição.

Na vizinha Lituânia, manifestantes decidiram formar uma cadeia humana na fronteira com a Bielorrússia, em solidariedade para com os contestários bielorrussos.

As autoridades da Bielorrússia acusaram a oposição de querer tomar o poder ilegalmente e Alexandre Loukachenko considerou que a presença de tropas da NATO na Lituânia representa uma ameaça para a soberania de Bielorrússia.

Na passada segunda-feira, o chefe de Estado bielorrusso ameaçou também encerrar as fábricasnas quais os trabalhadores coordenados pela oposição, encetaram movimentos de greve.

Aliada da Bielorrússia, com a qual tem laços históricos, a Rússia lançou uma advertência à União Europeia, contra a interferência do bloco de Bruxelas nos assuntos internos do seu vizinho.O governo russo afirmou que não hesitára em intervir a favor do executivo bielorrusso se achar necessário.

Novas manifestações na Bielorrússia contra reeleição de Loukachenko 23 08 2020

