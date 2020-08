Israel / Estados Unidos

Digressão do Secretário de Estado americano no Médio Oriente

O Secretário de Estado americano Mike Pompeo (à esquerda) junto do chefe do governo israelita Benjamin Netanyahu em Jerusalém esta segunda-feira 24 de Agosto de 2020. POOL/AFP

Texto por: Liliana Henriques 4 min

O Secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo iniciou hoje em Israel uma digressão de cinco dias no Médio Oriente cujo intuito é convencer os países da região a normalizarem as suas relações com Israel, depois de os Emirados Árabes Unidos terem firmado um acordo neste sentido com Israel no passado dia 13 de Agosto sob a égide dos Estados Unidos.