Nova onda de indignação nos EUA depois de um afro-americano ter sido alvejado pela polícia

Segunda noite de confrontos na cidade de Kenosha, no Estado do Wisconsin, no nordeste dos Estados Unidos.

O governador do Wisconsin, Tony Evers mandou ontem o envio de membros da guarda nacional em Kenosha, pequena localidade desse Estado do nordeste dos Estados Unidos, com vista a ajudar as autoridades locais a manter a ordem, no segundo dia consecutivo de distúrbios após um habitante afro-americano daquela cidade ter sido alvejado pela polícia diante dos seus filhos no Domingo, num caso que se suspeita ser de abuso policial.

Este Domingo, em Kenosha, pequena localidade do estado do Wisconsin, no nordeste dos Estados Unidos, Jacob Blake, afro-americano de 29 anos, foi alvejado nas costas à queima-roupa pela polícia quando estava a tentar entrar pelo lado do condutor no seu veículo onde se encontravam sentados, no banco de trás os três filhos, com três, cinco e oito anos. A vítima foi levada de urgência para o hospital, o seu estado de saúde encontrando-se estável. De acordo com o advogado da família, Jacob Blake tinha apenas tentado interpor-se numa discussão entre duas mulheres e estava a regressar ao seu carro para ir ter com os filhos.

Esta cena protagonizada por dois polícias que entretanto foram suspensos e estão a ser alvo de investigação, foi filmada e o vídeo tornou-se rapidamente viral nas redes sociais, ao ponto que pouco depois, Kenosha foi palco de distúrbios. Manifestantes convergiram para o local do incidente, foram provocados incêndios e lançados cocktails molotov em direcção à polícia, as autoridades tendo nesse dia ordenado o encerramento dos locais públicos daquela área.

Perante estes acontecimentos, ontem, o governador do Wisconsin, o democrata Tony Evers, anunciou a convocação de uma sessão extraordinária do parlamento local com vista a adoptar medidas sobre a "responsabilidade e a transparência" das forças policiais. Ao apelar à serenidade nas manifestações, o governador também indicou ter ordenado o envio de reforços da guarda nacional para garantir a segurança em Kenosha.

Uma hora depois deste anúncio e apesar da instauração de um recolher obrigatório, dezenas de manifestantes convergiram para o centro da cidade para reclamar a detenção dos polícias incriminados, alguns deles tendo tentado forçar a entrada de um edifício público. Na noite de ontem para hoje, para além de Kenosha, outros pontos do país foram palco de protestos, nomeadamente Nova Iorque mas igualmente Mineápolis, cidade que guarda as marcas da morte há 3 meses de George Floyd, afro-americano asfixiado por um polícia branco.

