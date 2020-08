Bielorrússia/Política

Tikhanovskaïa fala de revolução pacífica diante de parlamento europeu

A opositora bielorrussa,Svetlana Tikhanovskaïa, afirma diante do Parlamento Europeu que o movimento de contestação no seu país é uma revolução pacífica. AFP

Texto por: RFI 4 min

A opositora e candidata à recente eleição presidencial da Bielorrússia, Svetlana Tikhanovskaïa, afirmou no decurso de uma intervenção diante do Parlamento Europeu, por videoconferência, que o que está a acontecer no seu país é uma "revolução pacífica", onde pela primeira vez,na história da ex-república soviética, um movimento de protestos contesta a vitória eleitoral de Alexandre Loukachenko e a sua continuidade no poder.