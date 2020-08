Estados Unidos: Melania Trump pede aos americanos mais 4 anos com "Donald"

Depois da abertura da convenção republicana a 24 de Agosto, dedicada quase exclusivamente à diabolização dos democratas, denunciando o caos e a violência que representam o "socialismo" e a "esquerda radical" encarnadas pelo candidato democrata Joe Biden, os oradores têm-se centrado na defesa do balanço presidencial de Donald Trump, com destaque para a sua esposa Melania, Mike Pompeo a partir de Jerusalém e o próprio Presidente, que discursa diariamente a partir da Casa Branca.

Parte da imprensa norte-americana, como o jornal Washington Post - próximo dos democratas - acusa Donald Trump de estar a utilizar as suas funções de Presidente para fazer campanha, com vista às eleições presidenciais de 3 de Novembro, "colocando os poderes do seu governo ao serviço da sua reeleição", mas o New Yok Times - próximo dos republicanos - replica, escrevendo que ele tem um programa "que liga talento, as pessoas e os políticos e se quer apresentar como um protector dos americanos", já o Wall Street Journal refere que um deputado democrata quer abrir um inquérito.

Esta terça-feira, 25 de Agosto, a convenção do partido republicano difundiu dois vídeos : um no qual cinco emigrantes prestam juramento, na cerimónia da sua naturalização na Casa Branca e outro no qual Donald Trump assina o indulto de um antigo prisioneiro, reconvertido na reinserção de outros ex-detidos.

Outro facto inédito, o secretário de Estado Mike Pompeo, interveio na convenção a partir de Jerusalém, quando habitualmente os chefes da diplomacia em funções se abstêm de intervir nos grandes comícios, com uma mensagem claramente destinada à base eleitoral de confissão evangélica de Donald Trump.

Á laia de justificação a primeira-dama Melania Trump declarou a partir do jardim das rosas na Casa Branca: "Precisamos que o meu marido seja o nosso Presidente por mais quatro anos, Donald não é um político tradicional" e quer acima de tudo "garantir a segurança das vossas famílias, ele não quer nada mais do que a prosperidade do país e não perde tempo a fazer política".

Melania Trump, ao lado o Presidente e na presença de várias pessoas sem máscaras, nem distanciamento social, evocou pela primeira vez nesta convenção o drama provocado pela pandemia da Covid-19, que afecta 5.745.231 milhões de pessoas e causou 177.595 mortos e afirmou entre outros "reconheço que desde o mês de Março as nossas vidas mudaram drasticamente, o inimigo invisível, a Covid-19, devastou o nosso magnífico país e afectou-nos todos. A minha profunda simpatia vai para todos os que perderem um ente caro e as minhas orações acompanham os que estão de luto ou que sofrem...sei que muitas pessoas estão ansiosas e se sentem impotentes".

E a esposa do Presidente negou a alegada má gestão da crise sanitária por Donald Trump, afirmando "quero que saibam que não estão sózinhos, a administração do meu marido não cessará de se bater, até que haja um tratamento eficaz ou uma vacina disponível para todos. Donald não descansará enquanto não fizer tudo o que puder, para cuidar de todos os afectados por esta terrível pandemia".

Melania Trump de 50 anos de idade, e terceira esposa de Donald Trump, fez tudo para superar o vexame de 2016, quando após o seu discurso na convenção foi acusada de plagiar trechos inteiros do discurso de Michelle Obama na convenção democrata de 2008.

Eric Trump, filho do Presidente, também apresentou o pai como um defensor acérrimo dos americanos e a sua irmã Tifany também prestou homenagem ao pai.

Todos os membros da família Trump denunciaram a maneira como a imprensa descreve o Presidente, negando que ele corresponda à imagem transmitida pelos media.

A 10 semanas das eleiçõespresidenciais de 3 de Novembro, a convenção do partido republicano termina esta quinta-feira, 27 de Agosto com o discurso do Presidente Donald Trump aceitnado oficialmente ser pela segunda vez candidato a Presidente.

