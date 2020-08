Autor dos ataques de Christchurch condenado a prisão perpétua

O autor dos ataques, no ano passado, em duas mesquitas da cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, foi condenado a prisão perpétua. O supremacista branco, de 29 anos, vai ser o primeiro detido no país a passar o resto da vida atrás das grades, sem possibilidade de recorrer a liberdade condicional.

O autor do ataque a duas mesquitas na Nova Zelândia, a 15 de Março do ano passado, que matou 51 muçulmanos, foi condenado esta quinta-feira a prisão perpétua sem direito a liberdade condicional. Esta é a primeira vez que a pena é aplicada no país.

O australiano Brenton Tarrant, de 29 anos, foi condenado por 51 acusações de homicídio, 40 por tentativa de homicídio e uma por terrorismo pelo ataque realizado com armas semiautomáticas nas mesquitas de Al Noor e Linwood, na cidade de Christchurch. Tarrant tinha transmitido parcialmente o ataque através das redes sociais.

A sentença foi proferida depois de uma audiência de vários dias em que 91 sobreviventes do ataque e familiares das vítimas testemunharam em tribunal. Em Março, o autor declarou-se culpado de todas as acusações e decidiu renunciar à sua defesa.

O juiz Cameron Mander disse que os crimes de Tarrant foram tão perversos que uma vida inteira na prisão não os poderia compensar, em resultado de uma ideologia distorcida e maligna. O juiz seguiu assim o que pediu o procurador que pretendia a pena mais pesada para o homem que qualificou de “pior assassino da Nova Zelândia” e “autor de um acto terrorista baseado numa ideologia racista”. Por outro lado, o juiz sublinhou que tudo indica que o australiano não tenha tido quaisquer remorsos.

