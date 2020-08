Trump lança recandidatura com promessa de vacina contra a Covid-19

Na última noite da convenção republicana, Donald Trump aceitou formalmente a sua nomeação como candidato a um segundo mandato na Casa Branca. O Presidente norte-americano prometeu uma vacina contra a Covid-19 para este ano e retratou o seu adversário, Joe Biden, como um extremista de esquerda.

Publicidade Continuar a ler

Na quarta e última noite da convenção republicana, num discurso que durou mais de uma hora, Donald Trump aceitou formalmente a sua nomeação como candidato a um segundo mandato na Casa Branca.

Criticado pela gestão da pandemia de Covid-19 - que já matou mais de 180.000 pessoas no país e tirou empregos a milhares de pessoas - o presidente norte-americano prometeu uma vacina para este ano. Trump disse que vai “mobilizar o génio cientifico da América para conceber uma vacina em tempo recorde” e que ainda este ano haverá “uma vacina segura e eficaz para derrubar o vírus”. O discurso foi feito na Casa Branca, perante cerca de mil pessoas sentadas sem distância de segurança nem máscaras. (De acordo com uma média das sondagens do site FiveThirtyEight, 58,2% dos americanos desaprovam a resposta de Trump face à pandemia.)

Donald Trump aproveitou para atacar o seu adversário, Joe Biden, afirmando que uma vitória do Partido Democrata nas eleições de Novembro iria exacerbar as tensões raciais e as consequências da pandemia da covid-19. Desde logo, criticou Biden por dizer que encerraria o país se isso fosse necessário para controlar a pandemia, afirmando que essa plano “não é uma solução para o vírus, mas sim uma rendição”.

Por outro lado, após dias de protestos anti-racismo na cidade de Kenosha, no estado do Wisconsin, depois de um polícia branco ter disparado sete tiros à queima-roupa e pelas costas contra o cidadão negro Jacob Blake, deixando-o paralisado da cintura para baixo, Donald Trump retratou o centrista e moderado Biden como um extremista de esquerda que abriria as portas à anarquia nos Estados Unidos e acusou-o de querer cortar o financiamento da polícia – algo que o candidato do Partido Democrata já disse não apoiar.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro