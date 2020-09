Líbano tem novo PM no dia em que acolhe Emmanuel Macron

Três semanas após a demissão do executivo liderado por Hassan Diab, o diplomata sunita de 48 anos Mustapha Adib foi nomeado Primeiro-Ministro do Líbano a 31 de Agosto de 2020, dia em que chegou a Beirute o Presidente francês Emmanuel Macron.

A nomeação ocorreu na manhã desta segunda-feira, 31 de Agosto, com o apoio parlamentar de 90 deputados.

Mustapha Adib, sunita de 48 anos, diplomata e embaixador do Líbano na Alemanha, conta desde já com o apoio de vários blocos parlamentares, incluindo os partidos xiitas Hezbolah e Amal.

Mas o seu quase anonimato na esfera política, tem levantado suspeitas, de que não conseguirá liderar o país para lograr sair da crise corrente.

Para além disto, diversos membros do movimento revolucionário, em vigor desde Outubro de 2019, frisaram que Mustapha Adib faz parte da mesma classe política corrupta dos que os seus antecessores.

Esta segunda-feira, 31 de Agosto coincide com uma nova visita do Presidente Francês Emmanuel Macron, que já tinha estado no Líbano dois dias após as explosões devastadoras no porto de Beirute que fizeram 190 mortos e milhares de feridos.

Macron pretende dar seguimento à iniciativa de instigar novas reformas políticas no Líbano e de reduzir drasticamente os níveis de corrupção, que têm empurrado o país para uma das suas piores crises sócio-económicas de sempre.

O Líbano, que comemora a 1 de Setembro o seu primeiro centenário, num ambiente de desolação e trauma, no seguimento das explosões no porto.

Vários eventos estão agendados, incluindo uma manifestação na Praça dos Mártires, em Beirute, onde se prevêem provas de indignação contra a classe política e a não resolução do processo das explosões de dia 4 de Agosto.

Com a colaboração de João Sousa, correspondente em Beirute.

