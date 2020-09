Tailândia: Koi a "nobre cônjugue real" libertada, já integrou harem na Alemanha

Rainha Suthida da Tailândia, prostrada aos pés do Rei Maha Vajiralongkorn, que derrama água sagrada na cabeça da sua noiva, durante a cerimónia do seu casamento a 1 de Maio de 2019.

O Rei Maha Vajiralongkorn, que ascendeu ao poder na Tailândia em Dezembro de 2016, após a morte do seu pai, sob o nome de Rama X, vive a maior parte do tempo em Munique, no sul da Alemanha, onde possui um "harem" com cerca de vinte amantes, no quarto andar do hotel de 4 estrelas Sonnenbichl, situado na estância de ski de Garmisch-Partenkirchen, nos Alpes da Baviera.

Este "harem" foi mantido secreto, por razões de protecção da vida privada e/ou por medo da repressão, mas o jornalista e biógrafo britânico residente na Austrália, Andrew MacGregor Marshall, especialista na Ásia e Médio Oriente, desvendou parte do véu, que encobre este "harem" constítuido por cerca de 20 concubinas.

Na sua maioria são jovens recrutas, que integram a Guarda Real, por vezes incitadas pela família, na esperança de ganharem dinheiro e serem distinguidas pelo Rei Rama X e que depois de rebaptizadas com o nome de família Sirivajirabhakdi, integram o "harem real".

Foi aliás este nome de família Sirivajirabhakdi, que permitiu aos dissidentes do Rei de descobrir este jogo perverso, verificando que o nome é frequente em várias jovens no seio do exército e jornalistas de investigação descobriram também várias contas bancárias com esse mesmo nome de família.

Para compreender o que se vive no hotel de 4 estrelas Sonnenbichl, é necessário remontar a 2007, nove antes antes do Príncipe herdeiro Maha Vajiralongkorn, subir ao trono e as estadas do Rei Rama X foram aliás alvo de correios diplomáticos entre a Tailândia e a Alemanha, divulgados pela Wikileaks.

Em 2009 Rama X passava 75% do seu tempo em Munique, no sul da Alemanha, teoricamente em tratamento médico, para uma doença do sangue, especula-se entre hepatite e HIV, mas também do seu filho que sofre de uma forma de autismo, na Villa Médica, uma famosa clínica, que trata entre outros casos de SIDA, autismo e rejuvenescimento com injecções de células de fetos de cordeiro, e que é dirigida por um médico de origem tailandesa.

Segundo o jornalista britânico, algumas das concubinas estão permanentemente drogadas e a pressão exercida pelo Rei sobre as suas súbditas no que o Rei designa "Sala dos Prazeres", assemelha-se à exercida sobre membros de uma seita.

Muita tinta tem corrido na imprensa internacional sobre este Rei com comportamentos surpreendentes, coléricos e por vezes escandalosos, como quando promoveu o seu cão Foo Foo, de raça caniche, a marechal do exército.

Que futuro aguarda Niramon Ounprom presa, libertada e reexpedida para o "harem" na Baviera

Foi numa das suas viagens que Rama X, actualmente com 68 anos, conheceu Suthida, uma hospedeira da Thai Airways, que se tornou sua amante, integrou o mais alto escalão da Guarda Real, chegou a guarda-costas do monarca, que com ela se casou pela quarta vez a 1 de Maio de 2019, três dias antes da cerimónia da sua coroação (4/05/2019), outorgando-se então como presente de casamento a exoneração de impostos.

A Rainha Suthida vive separada do seu esposo no Hotel Waldegg, na Suiça.

Mas em Julho de 2019, Rama X transformou em concubina real, com o título de "nobre cônjugue real" - título não utilizado desde há um século na Tailândia - uma outra amante Niramon Ounprom, apelidada Koi, com quem se casou - numa cerimónia surrealista à qual assistiu a Rainha Suthida - e que foi promovida major-general do exército e renomeada Sineenat Wongvajirapakdi, mas que foi repudiada e presa em Outubro desse mesmo ano.

Niramon Ounprom, foi libertada a 28 de Agosto, depois de ter passado nove meses na prisão em Bangkok, acusada de traição e "deslealdade ao Rei", por ter "agido contra a posição da Rainha Suthida, para favorecer as suas próprias ambições e não compreender a tradição real" e ter sido destituída de todos os títulos militares.

Segundo a revista alemã Bild, poucas horas depois da sua libertação, Koi embarcava a bordo de um avião em direcção a Munique e ao célebre "harem" do Rei Rama X no hotel Sonnenbichl, que em sinal de perdão a acolheu no aeroporto.

Que futuro aguarda Koi ? Tratamento especial, retoma do lugar de nobre cônjugue real e semi-captividade ? O mistério permanece.

Actualmente com 35 anos de idade, Koi era uma brilhante enfermeira, até que o Rei Rama X a contratou para se ocupar do seu filho e herdeiro, o príncipe Dipangkorn, que sofre de uma forma de autismo.

De salientar que o escândalo despoletado pela revista alemã Bild, que revelou a vida faustuosa do Rei Rama X a escassos kms do hotel Sonnenbichl, quando quase todos os hóteis encerraram de vido à pandemia da Covid-19, teve ecos na Tailândia em finais de Março e provocou uma onda de protestos e de apelos à insurreição nas redes sociais na Tailândia, país onde criticar o Rei é um crime de lesa majestade, passível de prisão.

