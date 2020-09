Estudantes bielorrussos manifestam contra executivo de Alexandre Loukachenko

Centenas de estudantes bielorrussos manifestaram nesta terça-feira em Minsk, para denunciar o executivo do Presidente Alexandre Loukachenko, que enfrenta um movimento de contestação desde a sua reeleição no início do mês de Agosto. Segundo a agência France Presse, pelo menos um vintena de jornalistas locais e russos foram interpelados pela polícia de choque.

No início do ano lectivo em todos os países da ex-União Soviética, estudantes de várias universidades da capital bielorrussa, Minsk, fizeram greve e foram às ruas com as cores vermelha e branca da oposição,para manifestar contra o poder do Presidente Loukachenko.

Uma dezena de estudantes foram detidos pela polícia de choque, quando tentavam formar uma cadeia humana.

Em videos publicados nas redes sociais, os estudantes chamaram de fascista o executivo de Alexandre Loukachenko e prometeram que este último acabará por sair do poder.

Com 66 anos de idade e no poder desde que a Bielorrússia tornou-se independente em 1994, Alexandre Loukachenko, cuja reeleição controversa no passado dia 9 de Agosto desencadeou uma vaga de protestos, contesta a tese da oposição segundo a qual houve fraude na eleição presidencial.

Até a data Loukachenko, limitou-se a abordar a ideia de uma revisão constitucional para resolver a crise política no seu país.

A Rússia apoia a sugestão e Loukachenko, e por intermédio do seu chefe da diplomacia, Sergeï Lavrov, criticou as sanções aplicadas pela Lituânia, Estónia ea Letónia à Bielorrússia.

Lavrov considerou inaceitável, sanções num mundo moderno e efectuou uma distinção entre a "velha Europa" favorável à um equilíbrio e os vizinhos bálticos da Bielorrússia que desejam integrar a União Europeia na sua coligação anti-Loukachenko.

A opositora e ex-candidata à eleição presidencial, agora refugiada na Lituânia, Svetlana Tikhanovskaïa recusou a proposta de revisão constitucional e afirmou que Loukachenko tenta adiar a sua partida do poder.

Alexandre Louchaenko, que no início das manifestações de Agosto tinha acusado a Rússia de querer fazer do seu país um estado vassalo, declarou na terça-feira que os povos russo e bielorrusso têm uma "pátria comum" e acusou a oposição de querer despedaçar o país que ele construiu sobre as ruínas da União Soviética.

