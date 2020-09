Brasil/Meio ambiente

Dia da Amazónia com em o pano de fundo a queima da floresta tropical

Cena na Amazónia com os macacos amarelos © L.Silva/RFI

Texto por: RFI 4 min

Na véspera do Dia da Amazonia, a Amnistia Internacional alerta para o "número alarmante" de novos incêndios que lavram na Amazónia brasileira. A ONG acusa as autoridades do país de não protegerem a terra e os direitos humanos na floresta tropical. Até 31 de Agosto,ocorreram 63 mil incêndios. O Presidente brasileiro, defendeu as políticas do seu Governo para a Amazónia e disse que há uma "campanha" contra o Brasil por causa dos incêndios. Jair Bolsonaro qualificou as ONG de cancro que nao consegue matar.