Alemanha quer explicações da Rússia sobre caso de Alexeï Navalny

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha,Heiko Maas, afirma que o seu país está decidido a ter uma uma reacção conjunta com os seus aliados europeus, se a Rússia não der explicações sobre o caso do opositor russso Alexeï Navalny. © AFP/Louisa GOULIAMAKI

A Alemanha, na actual presidência rotativa da União Europeia, vai avaliar a aplicação de novas sanções contra a Rússia, se este país não der explicações sobre o alegado envenamento do opositor russo Alexeï Navalny, actualmente hospitalizado em Berlim. Moscovo refuta as acusações alemães e pede que lhe sejam fornecidos os resultados dos exames efectuados pelos médicos alemães sobre o estado de saúde de Navalny. Círculos afectos ao governo alemão afirmam que o caso Navalny poderia pôr em causa a conclusão do gaseoduto Nord Stream 2 destinado a fornecer a Europa ocidental com gás russo.