Futebol: Cristiano Ronaldo oferece triunfo a Portugal e ultrapassa os 100 golos

O avançado português Cristiano Ronaldo deu o triunfo a Portugal na deslocação à Suécia, apontando os dois golos lusos num jogo que terminou em 0-2, ultrapassando assim a barreira dos 100 golos com a camisola da Selecção das Quinas.

Mais um recorde para Cristiano Ronaldo. O avançado português, que actua na Juventus, marcou dois golos no encontro frente à Suécia, ultrapassando a barreira dos 100 golos e fixando-se agora nos 101. É o recordista de tentos na Selecção Portuguesa de futebol.

No fim do encontro, em declarações à RTP, Cristiano Ronaldo estava feliz com a marca atingida: "Com dois golaços, estou muito feliz. O futuro só a Deus pertence, sou um privilegiado de jogar neste lote de jogadores, o mister já me conhece, não há palavras. Quando tive o problema no dedo, sabia que podia recuperar para este jogo. Gosto de estar aqui, com este grupo, com este treinador, com este staff. Sabia que no primeiro jogo ia correr tudo bem, a nossa equipa é muito boa. Queria bater a marca dos 100 golos, quero ir atrás (ndr: 109) mas os recordes não são uma obsessão", concluiu.

Com este dois golos apontados, Cristiano Ronaldo está a apenas 8 tentos do recordista mundial de golos marcados com a sua selecção, Ali Daei pontos 109 com o Irão.

Portugal venceu por 0-2 na deslocação à Suécia que não conseguiu controlar a principal estrela dos portugueses, Cristiano Ronaldo.

O primeiro tento ocorreu aos 45 minutos de livre directo. Foi aliás o minuto fatídico para os suecos visto que o livre foi assinalado pelo árbitro após uma falta de Gustav Svensson que acabou por ser expulso por acumulação de amarelos. A Suécia, aos 45 minutos, estava a perder por 0-1 e a jogar a dez contra onze.

Na segunda parte os suecos não recuaram e até tentaram chegar ao empate. Após várias oportunidades falhadas, a Suécia acabou por sofrer um segundo golo que ditou o resultado final. O segundo tento foi da autoria de Cristiano Ronaldo que à entrada da área, rematou pé direito para o fundo da baliza de Robin Olsen, o guarda-redes da selecção nórdica.

Com este triunfo, a Selecção das Quinas continua na liderança do Grupo 3 da Liga A, primeiro escalão da Liga das Nações europeias, com 6 pontos, os mesmos que a França que venceu a Croácia por 4-2 no Stade de France.

A Suécia e a Croácia ainda não pontuaram. Na próxima jornada os croatas recebem os suecos a 11 de Outubro, enquanto no mesmo dia a França acolhe Portugal no Stade de France, um jogo de boa memória para os portugueses que derrotaram os franceses por 1-0 na final do Campeonato da Europa de 2016.

