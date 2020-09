Futebol: Eduardo Camavinga e Ansu Fati batem recordes na Europa

O franco-angolano Eduardo Camavinga festejou a sua estreia com a camisola da França no triunfo na terça-feira 8 de Setembro diante da Croácia por 4-2, isto enquanto o hispano-guineense Ansu Fati já celebrou a sua estreia e o seu primeiro golo com a Selecção espanhola. Com menos de 18 anos, os dois atletas brilham na Europa.

A França venceu por 4-2 a Croácia na segunda jornada do grupo 3 da Liga das Nações europeias de futebol. No entanto as atenções estavam viradas para a estreia do médio do Rennes, o franco-angolano Eduardo Camavinga, que bateu um recorde: tornou-se no mais jovem estreante de sempre desde a II Guerra Mundial com a camisola gaulesa.

Com 17 anos, 9 meses e 29 dias, Eduardo Camavinga bate o recorde de Maryan Wisniewski, realizado durante o jogo França-Suécia, a 3 de abril de 1955 quando tinha 18 anos, 2 meses e 2 dias. O médio franco-angolano também bateu Kylian Mbappé que ocupa o terceiro lugar sendo que a sua estreia na Seleção foi durante o jogo Luxemburgo-França, a 25 de março de 2017, quando este tinha 18 anos, 3 meses e 5 dias.

Ansu Fati, avançado do FC Barcelona, tornou-se no mais jovem de sempre a marcar pela Espanha com 17 anos e 10 meses. © AFP - GABRIEL BOUYS

Ansu Fati bateu recorde com primeiro tento

Ansu Fati, avançado do FC Barcelona, tornou-se no mais jovem de sempre a marcar pela Espanha com 17 anos e 10 meses.

O avançado nascido na Guiné-Bissau, de apenas 17 anos e 311 dias, marcou na goleada da Espanha frente à Ucrânia por 4-0. Com este tento, destronou Errazquín, que estava na liderança desta lista desde 1925. Juan Errazquin, a 1 de junho de 1925, ele que nasceu na Argentina, fez três golos contra a Suíça, quando tinha 18 anos e 344 dias.

Ansu Fati esteve próximo de bater um outro recorde, mas ficou pelo segundo lugar. Na sua estreia, no empate a uma bola entre a Espanha e a Alemanha, o futebolista hispano-guineense, com apenas 17 anos e 10 meses, tornou-se no segundo mais jovem de sempre a actuar pela Selecção espanhola. O recorde continua a pertencer a Ángel Zubieta Redondo, que em 1936 estreou-se com a ‘Roja’ quando tinha 17 anos e 9 meses.

Anssumane Fati Vieira, mais conhecido por Ansu Fati, tem batido recordes ao longo dos últimos meses: é o mais jovem jogador de sempre a marcar pelo Barcelona no campeonato espanhol com 16 anos e 304 dias, é o mais novo a marcar na história da Liga dos Campeões com 17 anos e 40 dias, e também é o mais jovem a bisar na liga espanhola com 17 anos e 94 dias.

As duas pérolas, que podiam ter vestido a camisola de Angola para Eduardo Camavinga e da Guiné-Bissau para Ansu Fati, continuam a bater recordes e já são cobiçados por grandes clubes europeias, sendo que Ansu Fati representa o FC Barcelona, enquanto Eduardo Camavinga está em França no Rennes, que este ano vai disputar a Liga dos Campeões europeus de futebol.

