Incêndio em campo de migrantes na Grécia deixa milhares sem abrigo

Migrantes sentados no meio dos destroços provocados pelo incêndio no campo de refugiados de "Moria", na ilha grega de Lesbos. 09 de Setembro de 2020 AFP

Texto por: RFI

Milhares de requerentes de asilo e migrantes, refugiados num acampamento da ilha grega de Lesbos,perderam os seus abrigos devido à um incêndio que desencadeou ma verdadeira situação de crise. Segundo fontes gregas, o incêndio ocorreu horas depois de 35 migrantes, do acampamento "Moria", terem sido rastreados positivos para o coronavírus. Milhares de refugiados fugiram em pânico,do incêndio para as plantações de oliveiras, mas de acordo com fontes internas ao acampamento de migrantes não se registaramferidos graves.