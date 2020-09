Grécia/Relações internacionais

Após incêndio migrantes de Lesbos serão acolhidos por outros países

O Primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsokakis, afirmou que não cabe ao seu país e a Itália acarretarem todos os problemas colocados pelo acolhimento de migrantes. Ele apelou os parceiros da União Europeia a resolver conjuntamente a questão. GREEK PRIME MINISTER'S PRESS OFFICE/AFP/File

Texto por: RFI 4 min

Depois do incêndio de quarta-feira passada no acampamento de migrantes da ilha grega de Lesbos, o agravamento da precariedade da situação leva a União Europeia a acelerar a transferência dos refugiados para outros países do bloco europeu. O Primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsokakis, afirmou que a questão do acolhimento de migrantes não deve ser limitada ao seu país e à Itália. Grécia e Itália são os dois membros da União Europeia, em cuja costas atracam os migrantes que procuram chegar a Europa.