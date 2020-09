Festival de Veneza

Ana Rocha de Sousa premiada no Festival de Cinema de Veneza

Ana Rocha, duplamente premiada no festival de Veneza, pela sua primeira longa-metragem, 'Listen'. AFP - ALBERTO PIZZOLI

O filme da realizadora portuguesa Ana Rocha de Sousa venceu o prémio Leão do Futuro, de primeira obra, e o prémio especial do júri Horizontes no Festival de Cinema de Veneza, em Itália, pela longa-metragem "Listen".