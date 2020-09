União Europeia/China/relações internacionais

Cimeira UE-China aborda relações comerciais e questões sensíveis

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, durante a conferência de imprensa, posterior a cimeira União Europeia-China, realizada por videoconferência. Bruxelas.14 de Setembro de 2020 Pool/AFP

Texto por: RFI 5 min

Os chefes de Estado da União Europeia representados pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel e o presidente da China , Xi Jinping iniciaram na segunda-feira, por videoconferência, mais uma cimeira dominada pelas relações comerciais e os investimentos entre as duas partes, bem como por questões sensíveis relativas às minorias étnicas da China. A União Europeia solicitou ao chefe de Estado chinês a possibilidade,de observdores independentes, visitarem as comunidades uigures da China.