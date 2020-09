Japão: porta-voz do governo Yoshihide Suga sucede a Shinzo Abe

O Partido Liberal Democrata - PLD - no poder no Japão, elegeu a 14 de Setembro por maioria absoluta Yoshihide Suga (dir) para líder do partido e futuro primeiro-ministro, sucessor de Shinzo Abe (esq), que se demitiu em Agosto por razões de saúde.

O Partido Liberal Democrata do Japão, no poder, elegeu por maioria absoluta esta segunda-feira, 14 de Setembro, para suceder ao primeiro-ministro Shinzo Abe, o até agora seu chefe de gabinete e ministro porta-voz do governo Yoshihide Suga, de 71 anos de idade, que enfrenta fortes desafios como a pandemia da Covid-19 num país em recessao, que insite em realizar os Jogos Olímpicos em 2021.

Yoshihide Suga, chefe de gabinete, secretário-geral do governo e ministro porta-voz do governo desde 2012, como recompensa pelo seu árduo trabalho na reeleição de Shinzo Abe, obteve 377 votos contra 89 para o antigo chefe da diplomacia nipónica Fumio Kishida e 68 para o antigo ministro da defesa Shigeru Ishida, anunciou o Partido Liberal Democrata - PLD.

O escrutínio limitou-se 535 eleitores, sendo 394 parlamentares e 141 representantes do PLD nas 47 regiões do país e Shigeru Ishiba, apesar de mais popular, é mal visto por alguns membros do PLD, que não perdoam o facto dele ter deixado o partido nos anos 1990.

A eleição de Suga terá ainda que de ser ratificada pelo parlamento, numa sessão parlamentar extraordinária, convocada para esta quarta-feira, 16 de Setembro, como acordado entre o PLD e o principal partido da oposição Koweito, seu aliado, para que ele possa assumir o posto de novo primeiro-ministro, cargo que deverá manter até Setembro de 2021, quando termina o mandato de Shinzo Abe na liderança do país e do PLD.

Quem é Yoshihide Suga ?

Artesão do regresso ao poder de Shinzo Abe em 2012, Suga foi recompensado com os cargos estratégicos que até hoje ocupa.

Considerado impenetrável, experiente e pragmático, ele encarna a continuidade, pois delineou as opções políticas e económicas do governo de Shinzo Abe e designadamente os Abemonics, destinados a relançar a economia do Japão, ele decidiu ainda um maior controlo do gabinete do primeiro -ministro sobre a administração, o que lhe valeu a reputação de hábil táctico e foi ainda ele que lançou a política de abertura ao turismo, facilitando o acesso a vistos aos países asiáticos e particularmente à China.

Segundo a revista Times, Yoshihide Suga teve também um papel preponderante para que o Acordo de Parceria Transpacífica ou TPP, de livre comércio entre as regiões Ásia-Pacífico e América, sobrevivesse em 2017, quando Donald Trump decidiu abandoná-lo.

Durante a campanha Yoshihide Suga declarou que a retoma do crescimento é uma prioridade absoluta, num Japão que entrou em recessão mesmo antes da pandemia da Covid-19, bem como o controlo da propagação do novo coronavírus, essencial para a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio adiados para 2021 devido à pandemia.

Ainda ainda não se sabe se o primeiro-ministro designado convocará eleições legislativas antecipadas em Outubro, para consolidar asua posição, antes da organização de novas eleições previstas para o Outono de 2021, depois de em Setembro desse ano terminar o mandato de Shinzo Abe.

Grande parte da oposição japonesa, muito fragmentada, criou um novo bloco na semana passada para fazer face ao PLD, há décadas no poder, nas próximas eleições.

Shinzo Abe, de 65 anos, que no final de Agosto anunciou a sua intenção de se demitir por razões de saúde, que recusou apoiar publicamente qualquer dos três candidatos à sua sucessão, liderou o Japão durante 8 anos consecutivos e bateu o recorde de longevidade como primeiro-ministro.

Breve perfil de Yoshihide Suga

Yoshihide Suga, nasceu na região pobre de Tohoku, no norte do Japão, é filho de um agricultor e de uma professora e após estudos de direito, tornou-se assistente de um eleito do PLD em Yokohama, onde em 1987 foi eleito conselheiro municipal, com 28 anos de idade e nove anos depois foi eleito deputado desta grande cidade no leste do Japão, onde desde então é regularmente eleito.

Casado e pai de três filhos, Suga é uma anomalia no seio do PLD e o seu site internet precisa que ele financiou os seus estudos recorrendo a pequenos empregos, numa fábrica de cartão ou no grande mercado de peixe de Pequim, um perfil que contrasta no seio do partido conservador PLD, cujos quadros são na sua maioria herdeiros de grandes famílias políticas, que remontam à segunda guerra mundial, e por vezes mesmo à época feudal.

Herdeiro político de Shinzo Abe, ele representa a estabilidade e continuição na linha de actuação do governo e por esta razão obteve o apoio de várias facções importantes do partido, mas terá inúmeros desafios pela frente, pois o Japão já estava em recessão antes da pandemia da Covid-19 e com a degradação da situação económica, o novo governo terá provavelmente que rever sua política.

