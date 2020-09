Alexeï NaValny afirma estar melhor e pretender voltar para a Russia

O opositor russo Alexeï Navalny vítima de uma tentativa de envenenamento, segundo a Alemanha onde ele está a ser tratado,recorreu na terça-feira as redes sociais para informar que se sente melhor e que já consegue respirar sem assistência. Navalny afirmou que por enquanto não pode fazer esforços. Ele saudou os seus partidários e disse que vai regressar à Rússia.

Vítima de uma alegada tentativa de envenenamento,no mês de Agosto no seu país, o advogado e opositor russo Alexeï Navalvy, continua hospitalizado na Alemanha, para onde ele foi transferido à pedido da sua família.

"Por enquanto não posso fazer nada , mas ontem consegui respirar todo o dia sem qualquer assistência" afirmou Navalny através das redes sociais.

O opositor russo,conhecido no seu país por denunciar a corrupção, foi vítima de um mal-estar no passado dia 20 de Agosto, quando viajava de avião entre a Sibéria e Moscovo, depois de ter tomado chá no aeroporto. Inicialmente hospitalizado em Omsk, na Sibéria, Alexeï Navalny foi transferido dois dias depois para a Alemanha.

A Alemanha anunciou, no início do mês de Setembro, que os exames médicos aos quais foi submetido Navalny,provavam que o opositor russo tinha sido envenenado com um agente tóxico da família do Novitchok.

As autoridades russas rejeitaram o diagnóstico alemão e pediram que lhes fossem enviados os resultados dos referidos exames. Até a data a Alemanha não o efectuou.

Em França, o Presidente Emmanuel Macron, corroborou a tese alemã, e afirmou que Navalny foi vítima de uma "tentativa de assassínio".

Os dois países da União Europeia continuam a pedir explicações a Rússia, que por seu lado questiona o alegado envenenamento de Navalny.

O jornal norte-americano New York Times, citou na terça-feira um membro dos serviços de segurança da Alemanha, que afirmou que Alexeï Navalny conversou com um procurador alemão e tenciona regressar à Rússia logo que a sua saúde estiver restabelecida.

