Futebol: Rio Ave, Reims, Tottenham e AC Milan já vencem na Liga Europa

As competições europeias já começaram e estão neste momento nas pré-eliminatórias que se realizam em apenas um jogo, isto para compensar o atraso acumulado devido à pandemia de Covid-19. Na 2ª pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, o Tottenham, o Reims, o Rio Ave ou ainda o AC Milan alcançaram o apuramento para a 3ª pré-eliminatória.

A UEFA, organismo que gere o futebol europeu, decidiu que todas as fases pré-eliminatórias até ao play-off da Liga dos Campeões e da Liga Europa realizavam-se em apenas um único jogo, isto visto que a pandemia de Covid-19 atraso as competições europeias da temporada 2019/2020.

Recorde-se que, tanto a Liga dos Campeões e a Liga Europa, as competições realizaram num formato de fase final, o ‘Final 8’, que se disputou em Lisboa em Portugal e em Colónia na Alemanha.

Nesta temporada 2020/2021 as equipas não têm margem para errar. Na 2ª pré-eliminatória encontravam-se clubes como o Tottenham, o Reims, o Rio Ave ou ainda o AC Milan.

Rio Ave garante apuramento aos 90 minutos

A equipa portuguesa do Rio Ave deslocou-se ao terreno do clube bósnio do Borac Banja e acabou por vencer por 0-2. No entanto o clube de Vila do Conde apenas apontou os seus golos em cima do tempo regulamentar. O médio português de 36 anos, Tarantini, abriu o marcador aos 90 minutos, enquanto o médio croata de 24 anos, Nikola Jambor, ampliou e fixou o resultado em 0-2 aos 90+6 minutos.

De notar do lado do Rio Ave que o avançado e internacional angolano Gelson Dela entrou no decorrer da segunda parte, enquanto o avançado luso-guineense Carlos Mané esteve no onze inicial da equipa portuguesa.

Na próxima ronda, novamente num único jogo, o clube vila-condense desloca-se ao terreno dos turcos do Besiktas a 24 de Setembro.

Reims, Tottenham e AC Milan apurados

Os franceses do Stade de Reims, onde actua o internacional guineense Moreto Cassamá, venceram por 0-1 na deslocação ao terreno dos suíços do Servette com um golo apontado pelo médio do Kosovo, Valon Berisha, aos 4 minutos. Na próxima ronda os gauleses deslocam-se ao terreno dos húngaros do MOL Fehérvár a 24 de Setembro.

Os ingleses do Tottenham, comandados pelo treinador português José Mourinho, deslocaram-se ao terreno dos búlgaros do Loko Plovdiv e apuraram-se vencendo por 1-2. Os búlgaros até estiveram a vencer com um golo do avançado Georgi Minchev, no entanto em cinco minutos, aos 80 e 85 minutos, os ingleses inverteram a situação com tentos do inglês Harry Kane, de grande penalidade, e do francês Tanguy Ndombélé. Na próxima ronda os ‘Spurs’ deslocam-se ao terreno dos macedónios do KF Shkendija 79 a 24 de Setembro.

Os italianos do AC Milan não tiveram muitas dificuldades para eliminar o Shamrock Rovers do defesa cabo-verdiano Roberto Lopes, em território irlandês, por 0-2. Os golos foram apontados pelo avançado sueco Zlatan Ibrahimovic e pelo médio turco Hakan Çalhanoglu. Na próxima ronda os ‘Rossoneri’ recebem os noruegueses do Bodo/Glimt a 24 de Novembro.

De notar que na 3ª pré-eliminatória da Liga Europa entram o Sporting Clube de Portugal, onde actuam o avançado cabo-verdiano Jovane Cabral e o avançado moçambicano Geny Catamo, ou ainda o PSV Eindhoven, onde joga o avançado luso-guineense Bruma.

