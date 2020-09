Estados Unidos

Estados Unidos: Procurador-geral compara confinamento a escravatura

William Barr, procurador-geral norte-americano. © AP Photo/Bob Christie

Texto por: Marco Martins 2 min

William Barr, procurador-geral norte-americano e apoiante do Presidente Donald Trump, afirmou que as medidas sanitárias para enfrentar a pandemia de Covid-19, como o confinamento, acabam por ir contra as liberdades individuais, admitindo que «esta é a maior das violações às liberdades cívicas da história norte-americana».