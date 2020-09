Futebol: Benfica entrou a vencer na Liga Portuguesa

Os jogadores do SL Benfica festejaram o triunfo frente ao Famalicão.

O Benfica entrou a vencer no campeonato portuguesa da primeira divisão de futebol, derrotando o Famalicão por 1-5.

A equipa do SL Benfica, comandada pelo treinador português Jorge Jesus, deslocou-se ao terreno do Famalicão e venceu por 1-5 no jogo de abertura da liga portuguesa.

O primeiro golo dos encarnados, e do campeonato português de futebol versão 2020/2021, foi ao minuto 19 apontado pelo avançado alemão Luca Waldschmidt. O avançado de 24 anos foi contratado ao clube germânico do SC Freiburg durante o Verão de 2020.

Apenas dois minutos depois, os lisboetas aumentaram a vantagem com um tento apontado pelo avançado brasileiro Everton, outro dos reforços que chegaram durante o Verão à equipa do Benfica. O avançado de 24 anos foi contratado ao clube brasileiro do Grêmio.

A primeira parte acabou por ser completamente dominada pelos benfiquistas que ampliaram novamente o resultado com um livre do defesa espanhol Álex Grimaldo que fixou o resultado no intervalo em 0-3.

Neste encontro o Benfica superiorizou-se aos famalicenses e a goleada prosseguiu durante o segundo período.

Aos 52 minutos de jogo foi a vez do avançado português Rafa Silva de apontar o quarto golo das águias, isto antes de Luca Waldschmidt bisar aos 66 minutos.

A vencer por 0-5, os encarnados sofreram um tento de honra do Famalicão da autoria do médio português Guga Rodrigues.

O resultado fixou-se em 1-5 para o Sport Lisboa e Benfica que lança a sua temporada 2020/2021 com um triunfo expressivo.

Jorge Jesus, treinador do SL Benfica. © LUSA - JOSE COELHO

Este triunfo permite aos pupilos de Jorge Jesus esquecer a desilusão de terem sido eliminados na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões europeus por 2-1 na deslocação ao terreno dos gregos do PAOK.

De notar que no outro encontro a contar para a primeira jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol, o Belenenses SAD venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães. O golo foi apontado pelo médio sul-africano Cafú Phete.

