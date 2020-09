Estados Unidos/Economia

Tik Tok poderá operar nos Estados Unidos graças a acordo com Oracle

A empresa chinesa ByteDance, proprietária da aplicação Tik Tok, vai concluir uma parceria com as firmas norte-americanas Oracle e Walmart, para continuar a operar nos Estados Unidos. AFP/Archivos

Texto por: RFI 5 min

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse que vai dar luz verde a um acordo que permite ao Tik Tok continuar a operar no país, depois de ter ameaçado proibir a aplicação chinesa. O acordo consiste numa parceria entre a empresa chinesa com a Orcale e a Walmart, criando uma nova sociedade com sede nos Estados Unidos chamada Tik Tok Global.