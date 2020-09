Estados Unidos/Eleição Presidencial

EUA: substituição da juíza Ruth Bader Ginsburg opoe democratas e republicanos

A sucessão da juíza do supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, falecida a 18 de Setembro, é tema central na campanha eleitoral para as eleições de 3 de Novembro, com os republicanos a pretenderem substitui-la quanto antes e os democratas só depois do escrutínio. REUTERS - Jonathan Ernst

Texto por: Isabel Pinto Machado 4 min

A subsituição de Ruth Bader Ginsburg, juíza do Supremo Tribunal Federal de Justiça e ícone progressista a favor dos direitos das mulheres, das minorias e do meio-ambiente, falecida a 18 de Setembro, impoe-se como tema na campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 3 de Nevembro próximo, com os democratas a pedirem que a eleiçao para a sua substituição só ocorra depois do escrutínio e os republicanos a quererem fazê-la quanto antes, na próxima sexta ou sábado ela será designada, disse Donald Trump em entrevista esta segunda-feira ao canal televisivo Fox News.