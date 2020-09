Rússia/Irão/Relações internacionais

Rússia tenciona cooperar militarmente com Irão após fim de embargo

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia Serguei Riabkov declarou que o fim do embargo a venda de armas convencionais ao Irão abre perspectivas de cooperação militar com o país do Médio-Oriente. © @AFP/YURI CORTEZ

Texto por: RFI 4 min

A Rússia tenciona desenvolver a coopperação militar com o Irão, quando o embargo internacional sobre a venda de armas ao país do Médio-Oriente, expirar no dia 18 de Outubro. O anúncio da intenção de Moscovo foi efectuado pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergueï Riabkov. Riabkov considerou que o pós-resolução 2231 da Onu abre perspectivas de cooperação no plano militar com Teerão.