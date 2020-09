Estados Unidos

Estados Unidos: Protestos contra decisão de justiça no caso Breonna Taylor

Confrontos ocorreram na quarta-feira à noite nos Estados Unidos em Louisville, no estado norte-americano do Kentucky, entre manifestantes e a polícia. © REUTERS/Bryan Woolston

Texto por: Marco Martins 3 min

Confrontos ocorreram na quarta-feira à noite nos Estados Unidos em Louisville, no estado norte-americano do Kentucky, em protesto contra a decisão de justiça no caso Breonna Taylor. Os três agentes da polícia envolvidos na morte da jovem afro-americana não foram acusados.