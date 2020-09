Quatro feridos em ataque junto da antiga redacção do Charlie Hebdo

Quatro pessoas ficaram feridas num ataque com arma branca esta sexta-feira, 25 de Setembro de 2020, junto à antiga sede do Chalie Hebdo.

Quatro pessoas, duas em estado crítico, ficaram feridas num ataque com arma branca junto da antiga redacção do Charlie Hebdo, em Paris, onde decorre o processo sobre o atentado de 2015. Dois suspeitos foram detidos, o Ministério Público abriu um inquérito por tentativa de assassínio e o caso foi entregue ao pólo anti-terrorista.

Quatro pessoas feridas, entre as quais se encontram em estado crítico dois membros da agência de imprensa francesa Premières Lignes, num ataque à facada perpetrado na manhã desta sexta-feira, 25 de Setembro no 11° bairro parisense, frente a esta agência e às antigas instalações do jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, que em Janeiro de 2015 já tinha visto a sua redação dizimada num ataque terrorista. Dois suspeitos foram detidos.

O ataque, ainda em circunstâncias por esclarecer, acontece na terceira semana do julgamento dos atentados terroristas de Janeiro de 2015 e depois de o Charlie Hebdo ter recebido novas ameaças do grupo terrorista Al Quaeda - do qual se reivindicam os irmãos Kouachi, autores do atentado - por ter republicado caricaturas de Maomé, a 2 de Setembro. A morada das novas instalações é secreta desde o ataque ao jornal, em 2015, que fez 12 mortos.

“Um acontecimento grave acaba de acontecer em Paris. Um ataque com arma branca foi perpetrado no 11° bairro de Paris, diante da antiga sede do Charlie Hebdo, deixando quatro feridos, dois aparentemente em estado grave”, declarou o primeiro-ministro Jean Castex.

A polícia precisou que duas pessoas estão em “estado crítico” e que dois alegados autores da agressão foram detidos.

Entretanto foi despoletado um vasto dispositivo policial e no início da tarde desta sexta-feira, 25 de Setembro, foram confinadas escolas nos 11°, 3° e 4° bairros de Paris e outros equipamentos municipais como ginásios foram encerrados.

