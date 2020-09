Futebol: Cristiano Ronaldo já lidera classificação dos melhores marcadores em Itália

O internacional português da Juventus, Cristiano Ronaldo, iniciou da melhor maneira a temporada 2020/2021 com três golos apontados em dois jogos realizados no campeonato italiano da primeira divisão de futebol.

A segunda jornada da liga italiana, a Serie A, encerra nesta segunda-feira com o encontro entre o Bologna e o Parma.

No domingo à noite, o campeão em título, a Juventus, empatou a duas bolas na deslocação ao terreno da AS Roma, equipa comandada pelo treinador português Paulo Fonseca.

O jogo acabou por ser um duelo franco-português. O médio gaulês de 27 anos, Jordan Veretout, apontou os dois golos dos ‘giallorossi’, enquanto o avançado português de 35 anos, Cristiano Ronaldo, bisou para os ‘bianconeri’.

Na tabela classificativa, a Juventus ocupa o 4° lugar com 4 pontos, a dois do trio na liderança: Nápoles, Hellas Verona e AC Milan. Quanto à AS Roma está na 13ª posição e arrecadou o seu primeiro ponto na competição.

Cristiano Ronaldo, avançado português da Juventus, apontou dois golos frente à AS Roma. © AFP

Cristiano Ronaldo, melhor marcador

O capital da Selecção Portuguesa, Cristiano Ronaldo, marcou três golos em duas jornadas e já está no topo da classificação dos melhores marcadores.

O avançado da Juventus marcou dois golos no empate a duas bolas frente à AS Roma, e apontou um tento no triunfo por 3-0 frente à Sampdoria na primeira jornada do campeonato.

Com 35 anos, Cristiano Ronaldo continua na frente dos melhores marcadores. Recorde-se que na temporada passada, 2019/2020, acabou no segundo lugar na classificação dos melhores marcadores com 31 tentos apontados, a 5 do vencedor, o italiano da Lazio, Ciro Immobile.

Na próxima jornada a Juventus recebe o Nápoles a 4 de Outubro.

