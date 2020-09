Futebol: Sporting CP, Porto e Benfica sem adversários na 2ª jornada

A segunda jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol encerra nesta segunda-feira 28 de Setembro com o jogo entre o Belenenses SAD e o Famalicão. No que diz respeito aos jogos que decorreram, os ditos «três grandes de Portugal»: o FC Porto, campeão 2019/2020, o Benfica, vice-campeão, e Sporting CP, venceram os respectivos jogos.

A temporada 2020/2021 da liga portuguesa começou da melhor maneira para os ditos «três grandes de Portugal» que arrecadaram os três pontos e já se posicionam nos lugares cimeiros da tabela classificativa.

FC Porto venceu dérbi portuense

O Futebol Clube do Porto venceu por 0-5 na deslocação ao terreno do Boavista no dérbi da cidade portuense.

Tudo acabou por ser resolvido durante a segunda parte, visto que no intervalo o empate mantinha-se sem golos.

Os dragões entraram forte e marcaram do início ao fim do segundo período visto que o primeiro tento foi aos 47 minutos e o último aos 90+2 minutos. Os golos foram marcados pelo avançado mexicano Jesús Corona (47’), pelo médio português Sérgio Oliveira (59’), pelo avançado maliano Moussa Marega (67’ e 71’), e pelo médio colombiano Luis Díaz aos 90+2 minutos.

O FC Porto venceu por 0-5 o Boavista e lidera o campeonato com 6 pontos e uma melhor diferença de golos do que o Benfica e o Santa Clara.

Moussa Marega (centro), avançado maliano do FC Porto, apontou dois golos no dérbi frente ao Boavista, que acabou com um triunfo por 0-5 dos dragões. © LUSA - MANUEL FERNANDO ARAUJO

SL Benfica triunfou em casa

O vice-campeão, o Benfica, venceu por 2-0, no Estádio da Luz, o Moreirense. Os golos foram apontados pelo defesa português Rúben Dias, aos 20 minutos, e pelo avançado suíço Haris Seferović aos 80 minutos.

Um jogo que serviu de despedida para o capitão da equipa, Rúben Dias, que foi transferido para os ingleses do Manchester City por 68 milhões de euros.

Com este triunfo, o Sport Lisboa e Benfica acompanha o ritmo do FC Porto no campeonato português da primeira divisão de futebol, temporada 2020/2021.

Rúben Dias, defesa português do SL Benfica. © LUSA - MANUEL DE ALMEIDA

Sporting CP inicia temporada a vencer

Os leoninos, que falharam a primeira jornada por causa de casos de Covid-19 no plantel e no do Gil Vicente, acabaram por realizar o seu primeiro jogo da temporada no terreno do Paços de Ferreira.

O Sporting CP acabou por vencer por 0-2 com golos apontados pelo avançado luso-cabo-verdiano Jovane Cabral aos 23 minutos de grande penalidade e pelo defesa uruguaio Sebastián Coates aos 63 minutos.

Três pontos importantes que permitem aos sportinguistas ocuparem o quinto lugar na classificação.

Santa Clara, a surpresa da liga portuguesa

A liderança do campeonato português é partilhada por FC Porto, SL Benfica… e Santa Clara. O clube dos Açores também venceu os dois primeiros encontros.

Na primeira jornada derrotou o Marítimo por 2-0, e na segunda acabou por vencer por 0-1 na deslocação ao terreno do Sporting de Braga.

De notar que Diogo Salomão, atleta luso-guineense, e Pierre Sagna, defesa senegalês, actuam no clube açoriano.

A terceira jornada do campeonato português inicia-se a 2 de Outubro com dois jogos: Vitória de Guimarães-Paços de Ferreira e Moreirense-Boavista.

