NY Times diz que Trump não pagou impostos sobre rendimentos nos últimos anos

Um artigo publicado pelo jornal New York Times afirma que o Presidente Doanld Trump não pagou impostos nos dez dos últimos quinze anos REUTERS/Randall Hill

Na véspera do seu primeiro debate televisivo frente ao democrata Joe Biden para a eleição presidencial, o Presidente cessante Donald Trump é confrontado com um inquérito do diário The New York Times, no qual é revelado que Trump não pagou impostos durante dez dos últimos 15 anos.