Pandemia de Covid-19 provocou mais de um milhão de mortos no mundo

A barreira do milhão de vítimas, devido à pandemia de Covid-19, foi ultrapassada nesta segunda-feira 28 de Setembro no mundo inteiro, isto em pouco mais de 9 meses.

Data simbólica para a pandemia de Covid-19: nas últimas 24h, com 3 696 novos mortos, o mundo viu o novo coronavírus ultrapassar a mítica barreira do milhão de vítimas mortais.

Os Estados Unidos são o país o maior número de mortos com mais de 204 mil mortos, à frente do Brasil que ultrapassou as 141 mil vítimas, seguindo a Índia com mais de 95 mil óbitos.

No que diz respeito aos continentes, a América Latina e as Caraíbas totalizavam juntos mais de 341 mil mortos, enquanto o continente europeu é o segundo com mais vítimas mortais ultrapassando as 230 mil.

Teste PCR. © AFP

Neste momento de referir que África totaliza mais de 35 mil óbitos, sendo que o continente com menos vítimas mortais é a Oceânia com menos de 1000 mortes.

Desde que a doença foi conhecida em Dezembro na China, mais de 33 milhões de pessoas foram infectadas pelo coronavírus, 24 milhões das quais já recuperam.

