Turquia apela ao fim da “ocupação” arménia do Nagorno-Karabakh

Recep Tayyip Erdogan, chefe de Estado da Turquia. AFP

Texto por: RFI 2 min

O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan apelou, esta segunda-feira, ao fim da “ocupação” arménia do Nagorno-Karabakh para acabar com os confrontos mortíferos que opõem os separatistas apoiados pela Arménia e as forças do Azerbaijão.