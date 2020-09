O primeiro debate entre os dois principais candidatos à Casa Branca acontece esta terça-feira, 29 de Setembro. O que esperar do primeiro confronto entre Biden e Trump?

Este é o primeiro de quatro debates das eleições de 3 de Novembro de 2020. Donald Trump, actual Presidente dos Estados Unidos da América e candidato pelo Partido Republicano, e Joe Biden, antigo Vice-Presidente e braço direito de Barack Obama, candidato pelo Partido Democrata, estarão frente-a-frente esta terça-feira, num debate moderado por Chris Wallace, jornalista e apresentador do programa FOX News Sunday.

Frente-a-frente, num palco na Universidade Case Western Reserve, na cidade de Cleveland, no estado do Ohio – onde Trump foi nomeado candidato do Partido Republicano há quatro anos, os dois candidatos vão tentar conquistar os eleitores numa altura em que as sondagens são favoráveis ao candidato do Partido Democrata e 48 horas depois de o jornal New York Times ter revelado quase 20 anos de declarações de impostos do actual Presidente dos EUA.

Temas do primeiro debate

De acordo com a Comission on Presidential Debates, os temas escolhidos por Chris Wallace serão o passado dos dois candidatos, o Supremo Tribunal, a situação da Covid-19, a economia americana, a violência e as questões raciais nas cidades americanas, como também a integridade da eleição.

Cada tema será tratado em cerca de 15 minutos, nos quais cada candidato terá dois minutos para responder à pergunta que o moderador colocar. O resto do tempo será utilizado conforme o moderador entender, em debate aberto entre os dois candidatos.

O próximo debate entre os dois candidatos está previsto para dia 15 de Outubro, em Miami, Florida, e dia 22 de Outubro, em Nashville, Tennessee. Além dos debates presidenciais, também os braços direitos dos candidatos se encontram em debate no dia 7 de Outubro. Kamala Harris, Vice-Presidente por Joe Biden e Mike Pence, actual Vice-Presidente, que se manterá com Donald Trump, encontram-se no estado de Utah.

Este confronto directo entre os dois grandes candidatos é o momento mais aguardado pelos americanos. O último debate acontecerá duas semanas antes do dia da eleição e pode influenciar eleitores ainda indecisos. De acordo com a Pew Research, 10% dos eleitores fizeram a escolha em quem iriam votar nas eleições Presidenciais de 2016 durante ou pouco depois dos debates terem sido transmitidos.

