Liga dos Campeões europeus: Duelo franco-português entre FC Porto e Marselha

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol, que decorreu nesta quinta-feira em Genebra na Suíça, acabou por ditar um encontro entre os franceses do Marselha e os portugueses do FC Porto, isto além de um reencontro entre Lionel Messi (FC Barcelona) e Cristiano Ronaldo (Juventus).

A fase de grupos da liga milionária já está em andamento. Nesta quinta-feira a UEFA realizou o sorteio que ditou encontros de choque entre ditos ‘grandes da Europa’.

FC Porto defronta Marselha

O sorteio determinou que haveria um duelo franco-português entre o Marselha e o Futebol Clube do Porto. As duas equipas integram o Grupo C juntamente com os ingleses do Manchester City e os gregos do Olympiacos.

Uma das particularidades deste grupo é que três clubes são comandados por portugueses: Sérgio Conceição (FC Porto), Pedro Martins (Olympiacos) e André Villas-Boas (Marselha), sendo que o Manchester City é comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola.

De notar que o treinador do Marselha, André Villas-Boas, já reagiu nas redes sociais a este sorteio: «E aqui estamos de novo na Liga dos Campeões europeus, todos os esforços que fizemos na época passada para chegar a este momento e iniciar esta maravilhosa competição. Aqui estamos nós! Foi com grande emoção que vi o sorteio. Porto, Olympiacos, Manchester City. Uma mistura de felicidade e tristeza. Vou voltar à minha cidade e ao meu clube do coração e vai ser difícil para mim pessoalmente, mas estamos entre as equipas de elite, habituadas a ganhar troféus e é um prazer jogar a fase de grupos contra eles e os seus grandes treinadores Sérgio Conceição, Pedro Martins e Pep Guardiola. Agora é pensar na Ligue 1! Força OM!», escreveu o técnico português.

Cristiano Ronaldo, avançado português da Juventus. © REUTERS/Alberto Lingria

Cristiano Ronaldo frente a frente com Lionel Messi

O sorteio ditou também um reencontro entre as duas estrelas do futebol. O avançado português da Juventus, Cristiano Ronaldo, e o avançado argentino do FC Barcelona, Lionel Messi, vão-se defrontar nesta fase de grupos, algo que era impossível quando o internacional luso estava no Real Madrid.

Os italianos da Juventus e os espanhóis do FC Barcelona integram o Grupo G juntamente com os ucranianos do Dínamo Kiev e os húngaros do Ferencvaros.

Nos outros grupos, de notar que o detentor do título, os alemães do Bayern Munique estão no Grupo A com os espanhóis do Atlético Madrid, os austríacos do Salzburgo e os russos do Lokomotiv Moscovo.

Quanto ao vice-campeão europeu, os franceses do Paris Saint-Germain, está no Grupo H juntamente com os ingleses do Manchester United, os germânicos do Leipzig e os turcos do Basaksehir.

Eis todos os grupos:

Grupo A: Bayern Munique (Alemanha), Atlético Madrid (Espanha), Salzburgo (Áustria) e Lokomotiv Moscovo (Rússia).

Grupo B: Real Madrid (Espanha), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Inter (Itália) e Borussia Mönchengladbach (Alemanha).

Grupo C: FC Porto (Portugal), Manchester City (Inglaterra), Olympiacos (Grécia) e Marselha (França).

Grupo D: Liverpool (Inglaterra), Ajax (Holanda), Atalanta (Itália) e Midtjylland. (Dinamarca).

Grupo E: Sevilha (Espanha), Chelsea (Inglaterra), Krasnodar (Rússia) e Rennes (França).

Grupo F: Zenit (Rússia), Borussia Dortmund (Alemanha), Lazio (Itália) e Club Brugge (Bélgica).

Grupo G: Juventus (Itália), Barcelona (Espanha), Dínamo Kiev (Ucrânia) e Ferencvaros (Hungria).

Grupo H: Paris Saint-Germain (França), Manchester United (Inglaterra), Leipzig (Alemanha) e Basaksehir (Turquia).

O Bayern Munique venceu a Liga dos Campeões europeus, edição 2019/2020. © Miguel A. Lopes / POOL / AFP

Jogadores do Bayern Munique premiados

O avançado polaco Robert Lewandowski (Bayern Munique) foi eleito melhor Jogador do Ano, enquanto do lado do futebol feminino o prémio vai para a dinamarquesa Pernille Harder (Wolfsburgo). Os dois atletas também partilham o prémio de melhor Avançado do Ano.

De referir que o único jogador que não é do Bayern Munique a ser premiado foi o belga Kevin De Bruyne (Manchester City) que venceu o prémio de Médio do Ano, enquanto do lado do futebol feminino foi a germânica Dzsenifer Marozsán (Lyon).

No que diz respeito ao Defesa do Ano foi o alemão Joshua Kimmich (Bayern Munique), enquanto no futebol feminino foi a francesa Wendie Renard (Lyon).

Por fim o alemão Manuel Neuer (Bayern Munique) e a francesa Sarah Bouhaddi (Lyon) foram vencedores do prémio Guarda-redes do Ano.

