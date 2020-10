Brexit: europeus apelam a intensificar as negociações com governo de Londres

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen,apelou,no dia 2 de Outubro, a intensificar as discussões sobre o Brexit com o Reino Unido.

A União Europeia apelou na sexta-feira a intensificar as discussões com o Reino Unidopara um acordo comercial pós-Brexit. O apelo ocorre na véspera de uma videoconferência entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e o Primeiro-ministro britânico Boris Johnson.Os dois dirigentes vão efectuar, neste sábado, um balanço das negociações entre Bruxelas e Londres,bem como discutir sobre as próximas etapas do Brexit.

Segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, europeus e britânicos devem acelerar as negociações sobre as relações comerciais pós-Brexit com o Reino Unido.

Todavia a presidente da Comissão e Bruxelas não precisou quais as expectativas europeias em relação à Boris Johnson.

Por seu lado a chanceler alemã Angela Merkel sublinhou que "os próximos dias serão decisivos". Segundo a chefe do governo da Alemanha, ela permanece optimista enquanto prosseguirem as negociações entre o Reino Unido e a União Europeia,mas não prognostica a evidência de progressos.

O contacto entre a senhora von der Leyen e Boris Jonhson ocorreu depois de uma nova semana de discussões comerciais, em Bruxelas, lideradas pelo negociador da União Europeia, Michel Barnier, e o seu homólogo britânico, David Frost, que se avistaram novamente na sexta-feira.

Boris Johnson deseja assinar um acordo com Bruxelas até o dia 15 do corrente mês, enquanto a União Europeia propõe o final de Outubro, devido à questões pendentes como a possibilidade dos europeus continuarem a pescar em águas britânicas, após 31 de Dezembro de 2020.

De acordo com o negociador britânico, David Frost, existem perspectivas de um acordo em muitos sectores, mas os progressos são limitados no que toca à uma concorrência equilibrada e às ajudas públicas. Frost declarou também que é impossível um acordo no domínio das pescas sem que haja concessões da parte da União Europeia.

Os analistas consideram que, a falta de um acordo entre europeus e britânicos poderá mergulhar as economias de ambas as partes numa crise muito mais profunda, se atendermos que as mesmas já foram fragilizadas pela epidemia de covid-19.

Tudo por tudo para o Brexit

