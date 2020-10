Boris Johnson e Ursula von der Leyen pelo fim de impasse sobre acordo pós-Brexit

A presidente da Comissão Europeia, e o Primeiro-ministro britânico querem tirar do impasse negociações pós-Brexit.

Num encontro por videoconferência o Primeiro-ministro britânico e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen pediram os seus respectivos negociadores para "trabalharem intensivamente", de forma a superarem as divergências e chegaram a um consenso no que toca à um acordo comercial pós-Brexit.

O chefe do governo britânico, Boris Johnson e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen reuniram-se sábado por videoconferência e consideraram que é necessário um maior esforço por parte dos negociadores britânicos e europeus, para que seja concluído um acordo que defina as futuras relações comerciais entre as duas partes, depois de 31 de Dezembro.

Johnson e a Senhora von der Leyen afirmam que se deve trabalhar de modo a superar os obstáculos que têm conduzido para um beco sem saída o Reino Unido e a União Europeia, na procura de um acordo comercial pós-Brexit que salveguarde os interesses de britânicos e europeus.

Segundo os analistas em Londres, as considerações tecidas sábado por Boris Johnson e Ursula von der Leyen, são de uma importância crucial, para que seja ultrapassado o impasse nas negociações, uma vez que o calendário para a ratificação de um acordo é cada vez mais curto.

A data de 31 de Dezembro,porá um termo a cerca de cinco décadas de integração económica e política do Reino Unido na União Europeia, e receia-se que a falta de um acordo resulte num futuro caos em matéria de circulação de pessoas e de mercadorias.

A Grã-Bretanha saiu formalmente da União Europeia em Janeiro de 2020, mas permanece ligada aos regulamentos do bloco europeu durante o período de transição que termina a 31 de Dezembro.

