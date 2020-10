Hospitalização de Donald Trump levanta dúvidas quanto à campanha eleitoral

Em menos de 24 horas, Donald Trump testou positivo, teve febre, usou um tratamento experimental e foi levado para o hospital militar Walter Reed. A faltar um mês das eleições, o candidato e presidente em funções nos Estados Unidos e a primeira-dama testaram positivos à Covid-19.

Donald Trump, diagnosticado com Covid-19, está "muito bem", não teve febre nas últimas 24 horas e os sintomas estão a melhorar afirmou este sábado o médico da Casa Branca, Sean Conley. O nível de saturação de oxigénio do presidente é de 96%, a tosse e a congestão nasal estão também a melhorar, anunciou Sean Conley em declarações à imprensa no hospital Walter Reed, perto de Washington, onde Trump foi internado esta sexta-feira ao final do dia.

O estado de saúde do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi "muito preocupante" nas últimas 24 horas, afirmou uma fonte que acompanha o estado de saúde do Presidente à agência de notícias francesa AFP, antes de acrescentar que as próximas 48 horas serão críticas.

"Os sinais vitais do Presidente nas últimas 24 horas foram muito preocupantes e as próximas 48 horas serão críticas. Nós ainda não estamos num caminho claro para uma recuperação completa", descreveu. Declarações que contradizem o quadro optimista apresentado pela equipe médica de Donald Trump.

Donald Trump foi transportado, ontem, para o hospital militar Walter Reed passado menos de 24 horas de ter sido anunciado que o Presidente norte-americano tinha testado positivo para a Covid-19, tendo apenas sintomas ligeiros da doença, designadamente, febre baixa.

A Casa Branca confirmou este sábado que Donald Trump terá iniciado a toma de um medicamento experimental composto por anticorpos sintéticos, um tratamento que levanta dúvidas sobre o estado de saúde do presidente norte-americano e recandidato ao cargo no escrutínio de Novembro.

Campanha marcada por candidato e presidente infectado com Covid-19

As acções de campanha programadas de Donald Trump vão ser mantidas de forma virtual ou adiadas. O presidente norte-americano garantiu continuar a dirigir o país a partir da casa Branca.

O empresário cabo-verdiano, Raúl Lopes, a residir em Boston descreve reacções divergentes ao teste positivo de Covid-19 e acredita poder tratar-se de uma estratégia política.

"Aceitei que ele está infectado, mas não me convence porque com Donald Trump nunca se sabe. Pode ser uma estratégia política. Caso a situação de saúde de Trump se complique, e caso ele não consiga assinar documentos, deveria passar o poder ao seu vice-presidente, Mike Pence", descreveu Raúl Lopes.

Empresário cabo-verdiano, Raúl Lopes, aponta estratégia política

O fim da quarentena de Trump coincide com o segundo de três debates com o candidato democrático Joe Biden. "Os eleitores aguardam pelos dois debates já que o primeiro não fez sentido nenhum", aponta o empresário cabo-verdiano.

As eleições de 3 de Novembro não estão comprometidas porque "nos Estados Unidos as datas se alteram. Aqui nunca nada se alterou", afirma o empresário.

"Eleições não estão comprometidas" garante o empresário Raúl Lopes

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, enviou uma mensagem a Donald Trump desejando-lhe que recupere "o mais rápido possível". Também o antigo Presidente Barack Obama enviou ontem os “melhores votos” de recuperação ao seu sucessor.

