Presidente da Comissão Europeia testa negativo à Covid-19 mas fica em isolamento

António Costa, primeiro-ministro de Portugal e Ursula Von Der Leyen, presidente da Comissão Europeia, em conferência de imprensa no Palácio de São Bento em Lisboa. 28/09/20

Ursula von der Leyen teve teste negativo ao novo coronavírus mas vai ficar em isolamento até amanhã. A informação sobre o estado de saúde da presidente da Comissão Europeia foi anunciado hoje pelo porta voz da instituição.

Publicidade Continuar a ler

O teste de despistagem de covid-19 de Von der Leyen foi realizado após marcar presença em Portugal, na reunião do Conselho de Estado, que decorreu no Palácio da Cidadela, em Cascais (Lisboa), na passada terça-feira, onde também participou o conselheiro de Estado António Lobo Xavier que está infectado com o SARS-CoV-2.

A Presidência da República portuguesa foi informada do estado de saúde do Lobo Xavier no domingo à noite.

Entretanto, os testes de diagnóstico de infecção com o novo coronavírus realizados ainda no domingo pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e pelo primeiro-ministro, António Costa, deram negativo.

Informação avançada hoje por fonte da Presidência da República portuguesa, adianta que também deram resultado negativo os testes realizados por outros cinco conselheiros de Estado: os antigos presidentes da República Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva, Francisco Pinto Balsemão, Leonor Beleza e Francisco Louçã.

Os demais membros do Conselho de Estado deverão ser testados ainda esta segunda-feira.

De realçar que esta foi a primeira reunião presencial do órgão político de consulta do Presidente da República portuguesa em período de pandemia de covid-19.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro