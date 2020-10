Futebol: Benfica e Sporting seguem em frente, FC Porto perde pontos

Benfica derrotou o Farense por 3-2 com dois tentos do suíço Haris Seferović (centro).

A terceira jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol decorreu no passado fim-de-semana com a primeira surpresa: o FC Porto foi derrotado em casa pelo Marítimo enquanto o Benfica e Sporting CP venceram os respectivos jogos.

A temporada 2020/2021 da liga portuguesa já teve uma primeira surpresa com a derrota do FC Porto frente ao Marítimo, que deixa o SL Benfica isolado na frente do campeonato.

SL Benfica, líder isolado

O vice-campeão da época passada, o Benfica, venceu por 3-2, no Estádio da Luz, o Farense. Os golos foram apontados pelo médio português Pizzi e pelo avançado suíço Haris Seferović que bisou. Os golos da equipa algarvia foram marcados pelo médio brasileiro Jonatan Lucca e pelo avançado cabo-verdiano Patrick Fernandes.

Com este triunfo, o Sport Lisboa e Benfica lidera isolado o campeonato português da primeira divisão de futebol, temporada 2020/2021, com 9 pontos, sendo a única equipa que alcançou três triunfos em três jogos.

Nanú, internacional guineense, apontou o terceiro golo do Marítimo no triunfo por 2-3 na deslocação ao terreno do FC Porto. © LUSA - MANUEL FERNANDO ARAÚJO

FC Porto perdeu primeiros pontos

O Futebol Clube do Porto perdeu por 2-3, em casa, no Estádio do Dragão, frente ao Marítimo, é a primeira derrota da equipa portuense nesta época.

Os dragões estiveram sempre a correr atrás do resultado. O avançado brasileiro Rodrigo Pinho marcou dois golos, aos 24 e 52 minutos, colocando os madeirenses na frente do marcador, isto apesar do defesa português do FC Porto, Pepe, ter apontado um tento aos 42 minutos.

Tudo ainda estava por decidir até aos 90+4 minutos com um golo da autoria do defesa e internacional guineense Nanú para o Marítimo. O FC Porto ainda reduziu para 2-3 aos 90+9 minutos com um tento do médio brasileiro Otávio.

De referir que Nanú, defesa de 26 anos, acabou por trocar o Marítimo pelo… FC Porto nas derradeiras horas do mercado de transferências.

O FC Porto ocupa agora o quinto lugar com 6 pontos, enquanto o Marítimo está na terceira posição também com 6 pontos.

O Sporting CP venceu por 0-2 na deslocação ao terreno do Portimonense. © LUSA - LUIS FORRA

Sporting CP continua na senda dos triunfos

Os leoninos, cujo o primeiro jogo da época frente ao Gil Vicente foi adiado, acabaram por vencer nesta terceira jornada por 0-2 na deslocação ao terreno do Portimonense.

O Sporting CP acabou por vencer por 0-2 com golos apontados pelo defesa português Nuno Mendes e pelo avançado português Nuno Santos.

Três pontos importantes que permitem aos sportinguistas ocuparem o quarto lugar na classificação com 6 pontos.

Santa Clara, segundo lugar na liga portuguesa

O Santa Clara continua a surpreender, ocupando o segundo lugar isolado com 7 pontos, isto após o empate caseiro sem golos frente ao Gil Vicente.

Recorde-se que na primeira jornada derrotou o Marítimo por 2-0, e na segunda acabou por vencer por 0-1 na deslocação ao terreno do Sporting de Braga.

Angel Gomes, médio angolano, apontou o único tento do Boavista frente ao Moreirense (1-1). © LUSA - JOSÉ COELHO

Moreirense-Boavista, um duelo angolano

O encontro entre o Moreirense e o Boavista acabou com um empate a uma bola. Os golos foram apontados pelo avançado angolano Fábio Abreu de grande penalidade aos 65 minutos para o Moreirense, enquanto o médio angolano Angel Gomes abriu o marcador aos 9 minutos para o Boavista.

De notar que Angel Gomes, médio angolano de 20 anos, nasceu na Inglaterra, foi formado no Manchester United, mas acabou por sair do clube britânico durante este Verão 2020 e ingressar no clube francês do Lille. Os franceses cederam o jogador ao Boavista para ele ganhar experiência. Em três jogos Angel Gomes já marcou um golo e fez uma assistência.

A quarta jornada do campeonato português decorre a 18 de Outubro com um Clássico do futebol português: Sporting CP-FC Porto.

